Vom Bauernbub zum gefeierten Sternekoch

25. November, Quai d’Orsay 37 in Paris, Sitz des französischen Aussenministers. 400 Köche aus der ganzen Welt sind im Prunkpalast versammelt, um zu erfahren, ob sie es in die «La Liste» geschafft haben. Peter Knogl, im Anzug, mit Krawatte, ist nicht nur dabei, er steht ganz oben auf der Liste. «Das ist nicht schlecht für unsere kleine Bude», sagt der Bauernbub ganz cool. Gratuliert haben ihm viele, selbst die französischen Stars, die natürlich lieber einen der ihren ganz vorne gesehen hätten. Gefeiert wird nur kurz: Der TGV zurück nach Basel wartet. Am Tag danach steht Peter Knogl wieder am Herd, wie immer in den letzten 18 Jahren. Einer wie er fehlt nie bei der Arbeit.