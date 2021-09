Da könnte Davids einjährige WG-Erfahrung eine Rolle gespielt haben. «Kochen schaute ich mir damals bei einem meiner beiden Mitbewohner ab, doch mit dem Putzen hatten wir es alle nicht so.» Und Wäsche mussten er und seine Geschwister schon auf dem heimischen Bauernhof zusammenlegen. «Jeder von uns hatte seine Aufgaben.» Auch bei ihrem mittleren Spross machten die Eltern keine Ausnahme. Training hin, Match her. «Ist die Arbeit getan, kannst du tun, worauf du Lust hast», lautete die Devise. Als sich das anfängliche Hobby ihres Sohnes in Richtung Spitzensport entwickelt, unterstützen Vater Markus und Mutter Kathrin David nach ihren Möglichkeiten. Auch die Grossmutter fährt den Enkel oft die 20 bis 25 Minuten zum Trainingsgelände in Koppigen BE. Sport spielte früher in der Familie keine Rolle, noch nicht mal Schwingen oder Hornussen.