Vom Prinzen auf der Pariser Bühne zum Tanzlehrer in Bern

Tanzen prägt die Familie seit Generationen: Yannicks Bruder Giuseppe (28) schaffte es bis an den Broadway in New York. Und doch beweist die Familie, dass nicht jeder Weg vorgezeichnet ist – bei Schwester Simona (34) sprang der Funke fürs Ballett nämlich nie über. Mit Bittencourt und Dominiak erhält die Schule nun eine neue Handschrift – als Lehrer, kreative Köpfe und künftige Nachfolger. Ein Generationenwechsel, der nicht ganz ohne Reibung verläuft. «Es ist das Baby meiner Eltern», sagt Bittencourt. «Und jetzt wird es langsam auch unseres.» Das Loslassen geschieht Schritt für Schritt.



Die Schule ist nicht das einzige Baby, das gerade entsteht. Das Paar steckt mitten in der Familienplanung – mithilfe einer Leihmutter in Mexiko. «Ein langer Prozess, aber ein Kind würde unser Glück vervollkommnen.»



Von der grössten Bühne der Welt in einen Tanzsaal eines Berner Vororts. Für die beiden noch lange nicht ihr letzter Tanz und keinesfalls ein Schritt zurück. «Solange wir zusammen sind», so Yannick Bittencourt, «sind wir überall zu Hause.»