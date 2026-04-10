Von Bern nach London in die National Gallery

Isabella Kocum (64)

Beruf: Vergolderin, Rahmen-Restauratorin.

Leben in Zahlen: Dank einer Eigentumswohnung, die sie erwerben konnte, als das in London noch bezahlbar war, kommt sie mit ihrem vergleichsweise niedrigen Lohn gut aus. Ein Kilo Brot kostet beim Bäcker 5.10 Franken. Für den Coiffeur zahlt man zwischen 100 und 300 Franken.

Schon als junge Frau zog es die gebürtige Davoserin in die Fremde. Nach einer Lehre in Bern als Vergolderin studierte sie fünf Jahre in New York modernen Tanz. Nachdem sie schweren Herzens das Tanzen als Beruf aufgab, fand sie in London ihre Berufung. «Ursprünglich kam ich wegen der Arbeit her. Die Stadt hat mir gefallen, sie bietet kulturelle Vielfalt, und so bin ich hiergeblieben.»