Von St. Gallen nach Washington D.C.

Silvan Krämer (48)

Beruf: Selbstständiger Gastronom.

Leben in Zahlen: Bewohnt mit seiner Partnerin ein Reihenhaus und verdient genug, «um über die Runden zu kommen und ein angenehmes Leben zu führen». In Washington kostet ein Kilo Brot ca. 15 Franken, für den Coiffeur bezahlt er 20 Franken plus Trinkgeld.

Ehe er in Washingtons Ausgehmeile H Street zusammen mit seinem langjährigen Geschäftspartner und Freund David Fritsche ein eigenes Restaurant gründete, hatte der gelernte Koch bereits in Dubai, Irland, New York und in der US-Hauptstadt in leitender Position in der Gastronomie gearbeitet. Vor neun Jahren eröffneten sie das «Stable»: Dort ist David für die Küche verantwortlich, Silvan für Management und Service.