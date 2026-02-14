Von St. Gallen nach Washington D.C.

Aktuell bewegen mich natürlich einige Fragen zur aktuellen politischen Lage, aber ein Statement dazu möchte ich lieber nicht abgeben.
Wenn ich morgens aufwache, höre ich den Wecker, wie die Vögel im Baum vorm Fenster zwitschern und die DC101-Radioshow «Elliot in the Morning».
Zum Frühstück esse ich nichts, trinke nur Kaffee. Ich bin kein Frühstücksmensch.
Zur Arbeit fahre ich mit dem Auto oder Velo.
Mein Arbeitstag dauert von etwa 10 bis 23 Uhr.
Am Feierabend gönne ich mir ein kaltes Bier.
Typisch amerikanisch an mir ist nicht viel! Ich bin noch sehr schweizerisch, abgesehen von meiner Liebe für American Football.
Touristen aus meiner Heimat zeige ich Denkmäler, Museen, das Capitol als Sitz des US-Kongresses, Bars und Restaurants. Und unternehme gern eine Schifffahrt von Georgetown nach Old Town Alexandria.
Überschätzt werden hier die «günstigeren» Preise. Washington ist mittlerweile eine der teuersten Städte der USA.
Am meisten stört mich an Washington neben der gespaltenen US-Politik, dass nur schon ein Zentimeter Neuschnee die ganze Stadt lahmlegt.
Von der Schweiz vermisse ich den Schnee und die Berge, die frische Luft und natürlich meine Familie.
Die Schweiz kann von den USA lernen, stolz auf sich und das Land zu sein, ein bisschen mehr Risiko auf sich zu nehmen – und einen etwas mehr relaxten Lebensstil.
Schweizer Politik verfolge ich kaum, nur das, was gerade Schlagzeilen macht.
Ich würde zurückkehren, wenn die Zeit gekommen ist.
Mein Tipp an andere Auswanderer: Wage den Schritt, riskier etwas, und bleib offen für Neues. Du kannst jederzeit zurückkehren, die Schweiz wird noch da sein.
Die Fakten zur Person
Beruf: Selbstständiger Gastronom.
Leben in Zahlen: Bewohnt mit seiner Partnerin ein Reihenhaus und verdient genug, «um über die Runden zu kommen und ein angenehmes Leben zu führen». In Washington kostet ein Kilo Brot ca. 15 Franken, für den Coiffeur bezahlt er 20 Franken plus Trinkgeld.
Ehe er in Washingtons Ausgehmeile H Street zusammen mit seinem langjährigen Geschäftspartner und Freund David Fritsche ein eigenes Restaurant gründete, hatte der gelernte Koch bereits in Dubai, Irland, New York und in der US-Hauptstadt in leitender Position in der Gastronomie gearbeitet. Vor neun Jahren eröffneten sie das «Stable»: Dort ist David für die Küche verantwortlich, Silvan für Management und Service.