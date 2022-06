Ihr grässlichster Urlaub?

Mein Mann und ich hatten die Idee, New York–New Orleans mit dem Zug zu machen. Das dauerte etwa einen Tag. Nach 16 Stunden habe ich mir den Magen verdorben. Bei der Ankunft in New Orleans musste ich mich in einem Restaurant übergeben und fiel dann in Ohnmacht. Alle meinten, ich sei so betrunken. Das war sehr peinlich.