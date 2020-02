Wahl-Schweizer Ben Dolic erntet Kritik für ESC-Song

Bereits vor zwei Jahren sorgte Benjamin Dolic, 22, in Deutschland für Furore. Damals belegte er in der Casting-Show «The Voice of Germany» den zweiten Platz. Nun will er es nochmals so richtig wissen und tritt nicht nur was die Teilnahme an Casting-Shows betrifft in die grossen Fussstapfen von Luca Hänni, 25.