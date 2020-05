Walter Beller: Es war wohl Herzversagen

Wie Irina Beller gegenüber dem «Blick» sagte, bekam sie am Mittwochmorgen erste Ergebnisse des Obduktionsberichtes. «Scheinbar ist mein geliebter Mann an Herzversagen gestorben, obwohl er doch kerngesund war», erzählte sie. Am Nachmittag hätte sie das Endresultat erhalten sollen, doch dann habe man ihr gesagt, es dauere noch zwei Wochen. Ein Gewaltverbrechen könne man aber ausschliessen.