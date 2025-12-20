Warum eine Aargauerin die Chance hat, Hollywood zu erobern

«Wir sind der Aussenseiter»

Der Weg zur vergoldeten Auszeichnung, die jedes Jahr unter der Sonne Kaliforniens vergeben wird, ist aber gewiss noch ein langer – das weiss auch Petra Volpe. «Es ist ein bisschen David gegen Goliath», erklärt sie. Und führt weiter aus: «Es gibt sehr viele Filme, die sehr mächtige und sehr potente Verleiher haben und sehr, sehr viel Geld in ihre Kampagnen stecken.» Volpe und ihr Team hätten aus wenigen Mitteln «das Beste rausgeholt». Die Aargauerin habe eigentlich nicht damit gerechnet, es in den Kreis der erlauchten 15 Filmen auf der Oscar-Shortlist zu schaffen «und jetzt sind wir so etwas wie der Aussenseiter, das ‹Dark Horse›, wie man auf Englisch sagt.»