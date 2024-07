Simon Ehammer steht in den Startlöchern für Paris. Es wird sein erster Olympiaauftritt sein. Der Leichtathlet weiss genau, was in seinen Koffer kommt – auch ohne Packliste. Er tippt an seinen Kopf. «Das kommt alles von hier.» Seinen grössten Glücksbringer trägt er um das Handgelenk. Es ist ein Armband, das ihm seine Verlobte Tatjana Meklau (24) bereits 2021 schenkte und speziell für ihren Schatz gravieren liess. Auf der Vorderseite steht «Road to Paris» (Der Weg nach Paris) und auf der Rückseite: «I believe in you» (Ich glaube an dich).