Was Michèle Affolter durch den Trennungsschmerz hilft

Sie lenke sich mit täglichen Aufgaben ab, erzählt die 27-Jährige und versuche, trotz harter Zeiten das Positive zu sehen. Das gelingt ihr nicht immer. Die Emotionen überkommen sie immer wieder, wie in einem Post zu lesen ist: «Manchmal kommt man im Leben in eine Situation, in der man sich fragt, warum das Leben einen so fertig macht. Wenn das passiert, dann lass dir Zeit. Weine. Schreie. Versteck dich unter einer Decke. Und tu, was dein Herz dir sagt.»