Ich erinnere in diesem Zusammenhang an jene Cabaret-Nummer, in der du als Lehrer streng nach Programm unterrichtest. Eine Perle, die mittlerweile zum eisernen Bestand schweizerischer Kleinkunst gehört. 2000 Auftritte haben wir hinter uns gebracht und verschmolzen allmählich zu einer Schicksalsgemeinschaft, die dankbar jenen Lohn er-hielt, welcher unabdingbar mit der Theater- arbeit verbunden ist – den Applaus. Nur einmal haben uns die Zuschauer vorzeitig verlassen. Mit glasigen Augen, käsigem Teint und einem Taschentuch vor dem Mund. Das war auf einem Kreuzfahrtschiff auf hoher See im Golf du Lion, wo der Mistral mit Windstärke 10 blies. Der kleine Theatersaal befand sich im Bug des Schiffes, der sich wie ein Lift hob und senkte … Es ist merkwürdig: Nach der letzten Rotstift-Vorstellung im Jahr 2002 im Restaurant Salmen in Schlieren hat sich unsere Freundschaft gar noch vertieft. Bei unseren regelmässigen Treffen tauchten hinter der Fassade des gewieften Unterhalters plötzlich jene nachdenklichen Züge auf, die auch zu deinem Wesen gehörten. Sie kamen zwar immer wieder in Nummern vieler Programme vor, wurden aber weder vom Publikum noch von der Presse so richtig wahrgenommen. Wir waren in ihren Augen eben in erster Linie Spassmacher – oder waren wir vielleicht doch ein bisschen mehr?