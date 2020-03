Was ist Ihre früheste Erinnerung?

Ich bin dreijährig und mit meiner Mutter in Luzern unterwegs. Sie schwatzt mit einer Frau, die ein kleines, weisses Hündchen an der Leine führt. Ich zerre an der Hand meiner Mutter und will weiter. Da steht ein Buchsbaum, ich reisse Blättchen ab und wickle sie mir um den Finger. Wann immer ich in all den vergangenen Jahrzehnten in Luzern war, besuchte ich diesen Buchsbaum, er stand nah bei der Kantonalbank. Vor etwa 15 oder 20 Jahren musste der Buchs einem Neubau weichen.