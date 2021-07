Die erste Zeit in der neuen Heimat ist hart für den 15-Jährigen. Alles ist neu: die Sprache, die Kälte. Und so dauert es, bis das Heimweh nachlässt. Die Leichtathletik hilft ihm dabei: Auf Empfehlung der Schule tritt er dem Basler Traditionsverein Old Boys bei. Und das Stadion Schützenmatte wird schnell zu seinem zweiten Wohnzimmer. Er findet nicht nur Gefallen am Sprint und seiner Begabung dafür, sondern auch Menschen, die zu Mentoren werden. Sie begleiten ihn auch abseits der Tartanbahn, zeigen ihm, wie er mit Geld umzugehen hat, oder verhelfen ihm zu einer Anlehre als Landschaftsgärtner. An seinem ersten Tag taucht er in Flipflops auf und wird flugs wieder zum Umziehen nach Hause geschickt. Solche Anekdoten gibt es viele, doch alle Menschen, denen Wilson auf seinem Weg begegnet, schliessen ihn in ihr Herz.