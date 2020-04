Moderatorin Melanie Winiger, 41, ist eine grosse Pferdenärrin. «Ich mag sie zuweilen mehr als Menschen», sagte sie in einem früheren Bericht von «Schweizer Illustrierte». Zu ihrem Vierzigsten erfüllte sich die Miss Schweiz 1996 ihren grössten Traum und machte einen Horse Drive. «Ich gehe in den USA 100 Pferde von einer Ranch in die andere treiben wie früher die Cowboys», erklärte sie begeistert. Auch bei einem Trip nach Costa Rica mit Ehemann Reto Ardour schätzte es Winiger, das Land teilweise aus dem Sattel zu erkunden. Sogar ihr Mann, der allergisch auf Pferde ist, begab sich ihr zuliebe schon mehrmals in die Nähe der Tiere.