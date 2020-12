So verschiebt sich das Comeback von Roger Federer also bis nach Februar. Für «SRF»-Tennisexperte Bernhard Schär kommt dies nicht überraschend, wie er in der Sendung «HeuteMorgen» von SRF meint. «Er ist einfach noch nicht bereit für ein Grand-Slam-Turnier.» Da stünden im besten Fall sieben Matches auf dem Programm und das über drei Gewinnsätze. «Federer ist realistisch genug, dass er im Moment sieht, dass er dort keine Chance hätte.»