Wendy Holdener gibt ein Gesundheits-Update

Dieses Wochenende fand in der Lenzerheide das Skiweltcup-Finale statt. Ohne Wendy Holdener. Am Freitag gab Swiss-Ski bekannt, dass sich die 27-jährige Skifahrerin mit dem Coronavirus infiziert hat. Anstatt Riesenslalom und Slalom stand für die Schwyzerin deshalb Isolation an. Und das ausgerechnet, nachdem es für Holdener in den letzten Wochen mit zwei Podestplätzen geglänzt hatte.