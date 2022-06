Im Mai hiess es aber: Entspannen unter Palmen. Marco Odermatt flog nach Costa Rica und mietete sich ein Zimmer in einem schicken Hotel. Fotos zeigen einen tiefenentspannten Ski-Crack, wie er mit Freunden rumalbert, offenbar einen Surfkurs besucht und einfach mal nur seinen gestählten Körper in die Hängematte bettet. «Erholungszeit», lautet Marco Odermatts Kommentar zu den Ferienschnappschüssen. Und, ganz pflichtbewusst: «Ferien sind fast vorbei – zurück an die Arbeit!»