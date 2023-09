Wendy Holdener tauscht Skistöcke gegen Müllzange

Ihr Einsatz am 16. September lohnte sich, denn in nur zwei Stunden sammelte die Schwyzerin mit ihrem Team ganze 80 Kilogramm Abfall ein. In Wendys Müllsack alleine fanden sich am Ende beispielsweise Zigarrenstummel, Scherben, Dosen, eine Badehose, ein T-Shirt, ein Haargummi, eine Socke und ein Ball.