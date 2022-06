Wendy Holdeners Sommerspass schlägt hohe Wellen

Wendy Holdener beim Surfen

Ist die Winter-Saison vorbei, haben unsere Schweizer Ski-Stars kaum mehr etwas zu tun. So scheint es zumindest, aber langweilig wird ihnen trotzdem nicht. Wendy Holdener (29) tauscht etwa kurzerhand ihre Ski gegen ein Surfbrett und die verschneite Piste gegen Wellen und stellt im Zürcher Urban Surf ihre Künste im Wellenreiten unter Beweis. Talent hat sie also definitiv auch im Wassersport! Anschliessend gibt es dann noch mit Freunden etwas Feines zum Essen – und beim Anblick ihres Salates mit knusprigem Poulet und Pommes Frites als Beilage kann man direkt neidisch werden. Mit dem Hashtag «#Wasserrattä» bestätigt Wendy Holdener auch direkt, dass sie Wasser auch in seiner flüssigen Form liebt, nicht nur in fester Form.