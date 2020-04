Sie werben für einen Mobile-An­bieter. Telefonieren Sie jetzt öfters?

Mit meiner Mum, die gerade meine Schwester in Kanada unterstützt, schon. Sie will wissen, was ich nun im Sommer mache und ob ich Geld ­bekommen habe. Anfänglich habe ich viel mit Freunden telefoniert. Aber über was will man denn noch reden? «Was hast du heute gemacht?» – «Nüt. Das Badezimmer geputzt, so, wie gestern.»