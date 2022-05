Wie Beatocello «Doctor God» wurde

Wir wussten damals nicht, dass wir etwas wirklich Vernünftiges taten, als wir spontan beschlossen, in der «Schweizer Illustrierten» einen grossen Spendenaufruf für das gewagte Projekt des Zürcher Kinderarztes zu publizieren. Dass einer wie er, der in einer kleinen Villa am Zürichberg lebte, gerade sein Traumauto, ein schönes Mercedes-Coupé, bestellt hatte und als Künstler bestens vernetzt war, alles aufgibt, um unter widrigsten Umständen in einem kriegsversehrten und korrupten Land ein Kinderspital aufzubauen, hat sehr viele Menschen in der Schweiz bewegt.