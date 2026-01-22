Wie Beatrice Egli gute Laune trainiert

Eine bewusste Entscheidung

Seit ihrem Sieg bei der RTL-Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» im Jahr 2013 bis hin zur eigenen, nach ihr benannten TV-Sendung hat sich Beatrice Egli an die Spitze des deutschsprachigen Schlagers gesungen. Heute gehört sie zu den erfolgreichsten und beliebtesten Sängerinnen. Gezweifelt haben früher viele an ihr – selbst ihr Bruder, wie sie im Podcast «Mit den Waffen einer Frau» von Barbara Schöneberger (51) erzählt.