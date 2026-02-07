Wie die Liebe des Schauspielerpaars Petra Auer und Pasquale Aleardi begann

Das Hochzeitsfest fand im Kulturhaus Rosengarten in Grüsch statt. Ein Ort mit besonderer Bedeutung – denn es ist Petra Auers Heimatort. «Und es ist der einzige Ort, an dem meine Frau öfter erkannt wird als ich», sagt Aleardi mit einem Augenzwinkern. «Das stimmt! Für einmal gewinnt hier nicht Kommissar Dupin, sondern die Einheimische», ergänzt sie lachend. Seit 2014 ermittelt Pasquale Aleardi als Dupin in der gleichnamigen ARD-Krimireihe.



Das Prättigau ist für das Ehepaar ein Rückzugsort und ein bewusster Gegenpol zu Deutschland, wo sie viele Jahre gelebt haben. «Das war auch ein Grund, weshalb wir in die Schweiz zurückgekommen sind», sagt der Schauspieler mit griechisch-italienischen Wurzeln. Seit 2023 lebt die Familie im nur 50 Minuten entfernten Zürich. «Hier, vor allem aber in Grüsch, ist die Welt überschaubar. Man kennt sich. Es fühlt sich ruhig und sicher an.» Auch die Kinder lieben das Bündnerland. Die beiden Söhne Leonardo und Armando, neun und sieben Jahre alt, verbringen viel Zeit bei den Grosseltern, wenn die Eltern arbeiten. «Am liebsten würden sie gleich ganz hier leben», sagt Auer. Beruflich jedoch ist Zürich der bessere Standort für die Familie. «Und wir lieben auch das Urbane – Zürich ist unser Herzensstadt.»

