Wie es Tanja Hüberli nach ihrer Lungenembolie geht

Die Tage danach verbringt Hüberli bei ihren Eltern in Reichenburg SZ, sie schläft viel, erholt sich. Zum Glück ist auch Ramon Zenhäusern in der Schweiz. «Es war schön, dass wir so viel Zeit miteinander hatten.» Nach Weihnachten verbringt sie noch ein paar Tage bei ihm im Wallis, mittlerweile ist sie wieder zurück in ihrer WG in Bern.