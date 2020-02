Zu reden gibt bei der diesjährigen Staffel allerdings nicht nur der Tanz an sich – oder wer mit wem zum friedlichen Wettstreit antritt. Sondern eine ganz bestimmte Teilnehmerin: Laura Müller, 19. Die Freundin von Schlagerstar Michael Wendler, 47, musste in der Auftaktfolge einiges an Sprüchen ertragen. Wie hat Luca Hänni das erlebt? Der Berner winkt ab: «Ich hatte in vergangener Zeit nicht die Möglichkeit, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, deshalb kann ich dazu nicht viel sagen», meint er lediglich. Und wie ist die 19-Jährige denn so? Hänni bleibt wortkarg: «Bis jetzt habe ich sie nur kurz einmal gesehen.»