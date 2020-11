«Wegen Corona fanden nur zwei statt acht Weltcuprennen statt. Und trotzdem war dieser Sommer anstrengend – wegen der grossen Unsicherheit. Bei der WM fuhr ich auf Rang 6 – der schwere Sturz Ende 2019 wirkt noch nach. Nach Saisonende verreise ich normalerweise in die Ferien, nun verbringe ich diese Zeit hier in Goldach SG in meinem neuen Haus. Eben habe ich die dritte Nummer meines Magazins ‹trois mois› fertig geschrieben. In der Frühjahrsausgabe hatte ich Tipps für den Corona-Alltag, ich beherzige sie selbst: Internet abschalten, Tagebuch schreiben, lesen. Als ich 2019 am Testrennen für die Olympischen Spiele in Tokio war, habe ich mir ein japanisches Malbuch mit Zeichnungen aus der Heian-Epoche gekauft. Diese male ich nun aus – eine wunderbar meditative Tätigkeit. Jeden Abend vor dem Zubettgehen mache ich Stretching, das ist das Beste zum Abefahre. Dazu höre ich SRF 3 oder schaue Sportnachrichten, danach fühle ich mich herrlich entspannt. Bis vor Kurzem war mein Freund Luca zu Besuch, viereinhalb Monate, nun ist er daheim in den USA. Wir skypen jeden Tag und hoffen, dass die Einreisebeschränkungen dort bald aufgehoben werden, damit ich ihn wieder besuchen kann.»