Jonny Fischer über seine zweite Heimat

Was hat euch so berührt?

Wir hatten Tränen in den Augen, als wir das Kinderheim besuchten. Nicht, weil es den Kleinen so schlecht ging, denn eigentlich war das Gegenteil der Fall. Rosie schafft es, ihnen mit ihren wenigen Mitteln Glück und Geborgenheit zu geben. Sie haben so wenig. Trotzdem spielen und lachen sie die ganze Zeit. Sie freuen sie sich so sehr übers Leben, das hat uns beeindruckt.