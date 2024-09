Ein letzter Besuch

Sommer 2024. «Die Solidarität und Hilfsbereitschaft in unserer Dorfbevölkerung ist riesig. Dafür sind wir dankbar», sagt Julia Thoma in der Küche ihrer alten Wohnung und stellt die Lasagne zurück in den Ofen. Es müffelt überall: Noch immer hockt die Feuchte des Schlamms in allen Wänden. Das Haus, in dem sie während vieler Jahren so gern gewohnt hatten, ist dem Abriss geweiht. Nun dürfen die beiden mit behördlicher Erlaubnis ein letztes Mal in ihre Wohnung, um jene Sachen mitzunehmen, die sie behalten wollen.