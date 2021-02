Am 30. Juli 2020 ist das bislang leistungsstärkste Raumfahrzeug der Nasa von Cape Canaveral in Florida gestartet. Erklärtes Ziel: die Suche nach Leben auf dem Roten Planeten. «Mit der Landung der Perseverance ging für mich ein Traum in Erfüllung», sagt Zurbuchen per Skype. Er sitzt in seinem Büro in Washington, in der Hand eine Tasse Kaffee, bei ihm ist es 7.15 Uhr morgens.