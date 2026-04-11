«Wir laufen sehenden Auges ins Risiko»

Trotzdem: Der Schweizer Netzbetreiber Swissgrid sagte, man habe noch nie so viel ins Netz eingreifen müssen, um es stabil zu halten. Waren Sie davon betroffen?

Wind und Sonne produzieren nicht regelmässig, sondern mal viel oder zu viel, mal wenig oder gar nicht. Das macht, vereinfacht gesagt, das «Netz verrückt». Deshalb muss es mit sogenannter Regelenergie stabilisiert werden. Die kommt bei uns aus Wasserkraft, weil wir per Knopfdruck Strom produzieren können. Unser Kraftwerk Grimsel 2 hatte vor sechs, sieben Jahren aus diesem Grund rund 700 Starts pro Jahr. In den letzten drei, vier Jahren hatten wir 3500 Starts pro Jahr. Das zeigt, dass das Stromnetz insgesamt instabiler geworden ist und wir immer öfter kurzfristig eingreifen müssen. Innertkirchen ist ein wichtiger Knoten im europäischen Stromnetz. Deshalb werden wir oft für Regelenergielieferungen abgerufen.