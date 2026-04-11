«Wir laufen sehenden Auges ins Risiko»

Ein Leben unter Strom: Daniel Fischlin (63) hat vor zehn Jahren die Leitung der Kraftwerke Oberhasli KWO übernommen. Er hat auch schon in Syrien, Texas, China oder Kanada gearbeitet, hat für die ABB weltweit Kraftwerke von Wasser über Kohle, Gas und Atom in Betrieb gesetzt. Nun ist er dafür zuständig, zwei der grössten Wasserkraftprojekte zu realisieren, die die Schweiz im Stromgesetz verankert hat. Die KWO sind schon heute der drittgrösste Wasserstrom-Produzent der Schweiz und befinden sich im Besitz der BKW und der Elektrizitätswerke von Basel, Bern und Zürich. Die 13 Kraftwerke im Gebiet von Grimsel und Susten sind eine zentrale Stütze für das Schweizer Stromnetz.
Es ist Anfang April, die Speicherseen sind fast leer. Sind wir nun in der viel beschworenen Winterstromlücke?
Nein, sind wir nicht. Die Wetterlage in diesem Winter hat das verhindert. Unsere Stauseen sind noch zu 18 Prozent gefüllt, was für diese Jahreszeit normal ist. Im April, Mai beginnt bereits wieder die Schneeschmelze.
Dann gibt es diese Lücke gar nicht?
Ich muss vielleicht erklären, was eine Winterstromlücke verursacht: Die Energieerzeugung in Europa ist immer mehr vom Wetter abhängig. In den letzten Jahren hat man viele Windanlagen und Photovoltaik zugebaut. Die Gefahr einer Winterstromlücke entsteht dann, wenn Wind und Sonne nicht genügend liefern. Man nennt das eine Dunkelflaute – verursacht durch eine Hochdrucklage über Europa mit Hochnebel und wenig Wind. Wenn das passiert, müssen steuerbare Energieerzeuger in die Bresche springen: Wasser, Kernanlagen, Gas- oder Kohlekraftwerke. Diesen Winter gab es keine Dunkelflaute und auch keine spezielle Kältelage, also ging alles gut.
Trotzdem: Der Schweizer Netzbetreiber Swissgrid sagte, man habe noch nie so viel ins Netz eingreifen müssen, um es stabil zu halten. Waren Sie davon betroffen?
Wind und Sonne produzieren nicht regelmässig, sondern mal viel oder zu viel, mal wenig oder gar nicht. Das macht, vereinfacht gesagt, das «Netz verrückt». Deshalb muss es mit sogenannter Regelenergie stabilisiert werden. Die kommt bei uns aus Wasserkraft, weil wir per Knopfdruck Strom produzieren können. Unser Kraftwerk Grimsel 2 hatte vor sechs, sieben Jahren aus diesem Grund rund 700 Starts pro Jahr. In den letzten drei, vier Jahren hatten wir 3500 Starts pro Jahr. Das zeigt, dass das Stromnetz insgesamt instabiler geworden ist und wir immer öfter kurzfristig eingreifen müssen. Innertkirchen ist ein wichtiger Knoten im europäischen Stromnetz. Deshalb werden wir oft für Regelenergielieferungen abgerufen.
Das ist...
Der Maschinenbauingenieur HTL und Wirtschaftsingenieur ist verheiratet und Vater zweier Kinder. Er ist überzeugter Bahnfahrer (hat kein Auto) und pendelt täglich mit der Zentralbahn von seinem Wohnort Luzern an seinen Arbeitsort in Innertkirchen BE. Auf die Frage, wofür er am meisten Strom braucht, sagt er: «Für den Kühlschrank.»
Führt die Stabilisierung des Netzes durch Wasserkraft also dazu, dass Sie die Speicherseen aufbrauchen, um den Netzausgleich zu machen, ohne dass die Schweiz effektiv mit Strom beliefert wird?
Ja, genau. Die Rolle der Grosswasserkraft mit ihren Speicherseen hat sich geändert. In der Schweiz ist das Netz oft instabil, weil wir nicht in die europäischen Stabilisierungsplattformen eingebunden sind. Wir brauchen also unsere Speicher und grossen Energiebatterien für die Netzregelung. Wir müssen uns schon fragen, wofür wir unsere Speicherseen einsetzen wollen. Das spitzt sich immer mehr zu.
Würde das mit dem Stromabkommen mit der EU, das mit den Bilateralen III zur Abstimmung kommt, anders sein?
Ja, wenn wir das Stromabkommen haben, erhält Swissgrid rechtzeitig Informationen, was in den Nachbarnetzen geschieht, und weiss, wann wie viel Strom kommt. Das Stromabkommen ist aus technischen Gründen sehr wichtig für uns.
Im Sommer haben wir auch in der Schweiz viel Energie aus Photovoltaik, die wir gar nicht alle verbrauchen können. Speicherseen sind die eigentlichen Batterien der Schweiz. Geht da nicht noch mehr?
Doch, das ist, was wir mit unseren Ausbauprojekten tun wollen. Das zusätzliche Speicherpotenzial am Grimsel- und am Sustenpass ist gross. Pro Jahr fliessen rund 800 Millionen Kubikmeter Wasser durch unsere Anlagen. Von Mitte Mai bis Ende Oktober fällt der grösste Teil an. Einspeichern können wir aber nur etwa 200 Millionen Kubikmeter, also etwa einen Viertel. Im Sommer können wir also gar nicht alles Wasser zurückhalten und müssen produzieren, wenn durch Photovoltaik in der Schweiz mehr als genug Strom da ist. Deshalb wollen wir mit dem Neubau des Speichersees und Kraftwerks Trift und der Vergrösserung des Grimselsees zusätzlich 160 Millionen Kubikmeter Wasser vom Sommer in den Winter umlagern.
Diese Projekte sind von der Leistung her die Nummern zwei und drei im Plan zum Zubau sauberer Energien. Wann ist der Spatenstich?
Aktuell laufen für beide Projekte die zweistufigen Bewilligungsverfahren. Die Projekte Trift und Grimselseevergrösserung sind die am weitesten fortgeschrittenen Wasserkraft-Grossprojekte in der Schweiz. Ich rechne damit, dass es Ende 20er-, Anfang 30er-Jahre so weit ist.
Erleben Sie das noch als KWO-Direktor?
Nein, aber das ist in Ordnung.
Das kann doch nicht so lange dauern!
Die Vergrösserung des Grimselsees planen wir nun seit über 20 Jahren, wir waren dreimal vor Bundesgericht, dieses Jahr will das Berner Kantonsparlament über die Konzession entscheiden. Dann kommt die zweite Stufe mit dem Baubewilligungsverfahren, das etwa zwei Jahre dauern wird. Bei der Trift warten wir auf das Urteil des Berner Verwaltungsgerichts, und wenn es in unserem Sinn ausfällt, würde auch da das Baubewilligungsverfahren beginnen. Start wäre dann auch etwa Anfang der 30er-Jahre.
Verzweifeln Sie nicht manchmal fast an der Langsamkeit?
Nein, das gehört bei solchen Grossprojekten dazu. Wir als KWO haben viele Interessengruppen, mit denen wir im Dialog tragfähige Lösungen suchen. Der Umgang mit der Natur hat sich geändert. Früher sagte man: Man muss sie bezwingen, sie bändigen. Heute schaut man darauf, die Natur zu erhalten. Projekte sind dann reif, wenn die Zeit reif ist. Jetzt scheint die Zeit langsam zu passen, weil man erneuerbare Energien fördern und die Versorgungssicherheit gewährleisten will.
Die KWO feierten letztes Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Denken Sie manchmal an die Gründer?
Ja, vor allem, wenn ich in unseren Anlagen unterwegs bin. Wir sanieren jetzt gerade den Druckschacht des Kraftwerks Handeck-Gelmersee, der 100 Jahre lang in Betrieb war. Ein steiler Stollen, sie hatten nur einfache Werkzeuge und Druckluftbohrer. Da habe ich grossen Respekt.
Dieser Pioniergeist – gibts den heute noch?
Ich würde sagen, dass wir heute zu viel rechnen. Das Projekt Trift kostet 450 Millionen Franken und ist für 80 Jahre ausgelegt. In einem heutigen Geschäftsmodell schaut man aber lieber zehn Jahre an. Ich habe alte Verwaltungsratsprotokolle der KWO gelesen. Da hatte man einen Kostenvoranschlag und laufend geschaut, dass man ihn einhält. Kurzfristige Renditen waren kein Thema.
Mit dem neuen Stromgesetz kommt auch mehr Photovoltaik und Wind dazu.
Die Förderung der erneuerbaren Energien ist grundsätzlich gut. Für die Wasserkraft gibt das aber neue Probleme: Ein Überangebot im Sommer führt zu negativen Preisen, also dazu, dass wir dafür bezahlen müssen, den Strom einzuspeisen. Deshalb funktioniert das Geschäftsmodell im Sommer immer weniger. Deshalb ist es wichtig, dass wir die Speicher vergrössern können und dann Strom produzieren, wenn es nötig ist.
Dafür verdienen Sie sich im Winter mit dem Strom eine goldene Nase!
Was heisst eine goldene Nase? Unsere Aktionäre investieren mit den zwei zusätzlichen Speichern Trift und Grimselseevergrösserung 800 bis 900 Millionen Franken für über 80 Jahre. Dieser lange Zeitraum ist für sie ein Risiko, weil man nicht weiss, wie die Energiewelt mittelfristig aussehen wird.
Aber genügend Strom haben wir dann!
Nun, ich habe immer die Kältelage im Jahr 2017 im Kopf, als in Deutschland die erneuerbaren Erzeuger viel zu wenig liefern konnten. Ende Januar war unser Oberaarsee leer! Das war nicht normal, das sollte im April sein. Wenn wieder eine solche Situation eintrifft, ist heute alles noch viel schwieriger, weil Deutschland durch den Rückbau von Kernkraft- und Kohlekraftwerken noch weniger steuerbare Energieerzeuger installiert hat. Damals konnten wir reagieren, aber können wir das in der Zukunft? Das ist für mich eine latente Gefahr. Wir müssen in der Schweiz einen Konsens finden: mehr Speicher und mehr Wind für den Winter, einen grösseren Anteil an Photovoltaik im Gebirge. Aber bei allem gibt es immer jemanden, der sagt, das geht nicht. So finden wir den Rank nicht. Wir sind blockiert und laufen sehenden Auges ins Risiko.