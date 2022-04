«Wir mussten in Miami mit Lio in den Notfall»

Reisen erfordert akribische Planung

Als Influencerin reist Sara für ihr Leben gerne. Mit Kind und Kegel gestaltet sich das Herumjetten allerdings als schwieriger. Es gehöre viel mehr Planung dazu, was mit ins Flugzeug genommen wird und wo man absteigt. Was sie auch für wichtig halte, ist, dass man sich im Vorfeld informiert, wo es innerhalb des Reiseziels Notfall-Ärzte oder Krankenhäuser gibt. Denn wenn was passiert, ist man froh, zu wissen, wo was ist.