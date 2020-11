Die Sendung geht über sechs Wochen. Spüren Sie eine Anspannung?

Absolut, aber eine grosse Vorfreude ist dennoch da. Die Anspannung ist bei mir mittlerweile auch schon Vergangenheit, weil ich weiss, dass ich alles mache, was ich machen kann. Ich treffe mich seit Langem nicht mehr mit Freunden. Restaurants sah ich oft von aussen, drinnen war ich seit Pandemie-Beginn wohl weniger als fünfmal. Ich weiss, dass ich mein Möglichstes getan habe. Mehr kann ich nicht tun. What will be will be, que sera, sera…. (singt)