«Wir schreiben noch rote Zahlen, sind aber auf gutem Weg»

«Politisch äussern wir uns nicht»

Sein Konzept ist wagemutig. «Wir sind kein klassischer Club und kein herkömmliches Restaurant. Sondern ein Ort, an dem alles möglich ist. Wir haben keine Zielgruppe und möchte keine Exklusivität.» Die Schlussphase des Vorgängerlokals sei noch spürbar. «Aktuell ist es ein Abtasten zwischen uns und früheren Gästen. Unsere Antwort: Alle sind willkommen, die keine Schranken kennen. Politisch äussern wir uns nicht.»



Der Mut für seine optimistische Sichtweise ist biografisch begründet. Mit 16 litt Humm an Lymphdrüsenkrebs im Endstadium. «Seither sehe ich die Welt anders an. Vieles, was uns wichtig erscheint, ist banal.» Angst bestimme das Leben vieler Menschen. «Wer einmal dem Tod in die Augen geschaut hat, setzt die Prioritäten fortan anders.»