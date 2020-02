SVP-Nationalrat Alfred Heer über die Crypto-Affäre

Alfred Heer, seit wann wissen Sie, dass amerikanische und deutsche Geheimdienste via Dechiffriergeräte einer Schweizer Firma über einhundert Staaten ausspioniert haben?

Alfred Heer: Wir wurden im November 2019 informiert, dass die «Rundschau», das ZDF und die «Washington Post» über so etwas am Recherchieren sind.