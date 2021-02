Seit bald einem Jahr ist Ruedi Lüthy, 79, nicht mehr in Simbabwe gewesen. «Im März kehrte ich zurück», seufzt er wehmütig im Wohnzimmer seiner Tochter Sabine, 51, in Muntelier FR. So lange ist der Arzt noch nie weggeblieben von seiner vor 17 Jahren in Harare gegründeten Newlands Clinic. Lüthy sitzt in der Schweiz fest, aber er weiss, dass trotz grassierender Pandemie der medizinische Betrieb weiterläuft. Seine Patienten haben weiterhin Zugang zu überlebenswichtigen HIV-Behandlungen – wenn nötig, werden sie auch mit Grundnahrungsmitteln versorgt. Dafür gibts ein Team vor Ort – und eben seine Tochter, die seit 2012 die Geschäfte der Ruedi Lüthy Foundation führt.