Einfacher wäre ein E-Parlament mit digitalen Abstimmungen! Die Rechtsgrundlage dafür fordert Ihr Sohn Andreas, der an der Uni Fribourg lehrt, in der NZZ.

Wir machen uns Gedanken, wie das Parlament digitaler werden kann. Damit man in Quarantäne von zu Hause aus abstimmen kann. Aber wir sind eine Bundesversammlung, keine Bundesvideokonferenz. Das steht auch so in der Verfassung.