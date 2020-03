In den USA geht man davon aus, dass das Bruttoinlandprodukt um 30 Prozent einbricht und die Zahl der Arbeitslosen auf 13 Prozent ansteigt. Kann es auch in der Schweiz so weit kommen?

Alle Prognosen sind momentan mit viel Unsicherheit behaftet. Aber es ist klar, dass die Wirtschaft in den USA und auch bei uns wegen des Lockdowns über zwei bis drei Monate einen heftigen Rückschlag erleidet. Die Arbeitslosigkeit wird in der Schweiz wegen der grosszügig vom Bund finanzierten Kurzarbeit allerdings nur wenig ansteigen. Sobald die Pandemie unter Kontrolle ist und die Massnahmen schrittweise gelockert werden – das sollte, so hoffen wir, ab etwa Mitte Mai möglich sein –, wird das Wachstum anziehen. Fürs ganze Jahr sollte der Einbruch also wesentlich geringer ausfallen.