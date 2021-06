«Wir sprechen über alles»

Zur schwierigen Situation, was ihre berufliche Karriere angelangt, kamen noch private Schicksalsschläge hinzu. So musste sie Abschied nehmen von ihrem Onkel, der an Krebs verstarb. Sie bangte um ihre Grossmutter, die 96-jährig an Corona erkrankte. Und Linda Fäh sowie ihr Mann Marco Dätwyler, 37, hatten im Oktober vergangenen Jahres auch selbst Corona. «Wir hatten zum Glück einen leichten Verlauf. Wo und wie wir uns damit angesteckt haben, kann ich nicht nachvollziehen. Da Marco immer im Homeoffice war, muss ich es an ihn weitergegeben haben.»