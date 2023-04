«Ich habe manche Ehe gerettet»

Vorbild Beat Uhse

Entfacht wird sein Unternehmergeist, als er zwölf Jahre alt ist. Im «Stern» sieht Patrik ein Bild der Sexunter- nehmerin Beate Uhse vor ihrem Verwaltungsgebäude. Titel: «Das alles ist mein!» Das imponiert Klein Patrik: «So was will ich auch mal sagen können!» Nach einer Lehre in der väterlichen Bildhauerei im Solothurnischen eröffnet der streng katholisch erzogene Sohn in Hersiwil SO seine erste Firma: 200 Grabsteine verkauft er im Jahr. Als 25-Jähriger sieht Stöckli im TV die Reportage «Sexszene Schweiz». «Geil, da lässt sich ja richtig Kohle machen», sagt er sich und steigt ins Sexbusiness ein. «Obwohl ich von Tuten und Blasen keine Ahnung hatte.» Stöckli gründet einen Versandhandel für Sexartikel. In seinem Betrieb in Wollerau kopieren Mitarbeitende täglich Tausende von Pornofilmen auf leere Videokassetten. Er selber produziert Pornos – Filme wie «Sex in Eis und Schnee» in St. Moritz.