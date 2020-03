25 Minuten. So lange dauert die Autofahrt von Corina Tomaschetts Zuhause in Zürich bis zum Kantonsspital in Baden AG. «Vor der Arbeit bin ich angespannt. Ich überlege mir, was mich erwartet, wie es meinen Kollegen geht und wie viele neue Gesichter ich im Spital antreffe.» Die ersten Antworten bekommt die 29-jährige Assistenzärztin, sobald sie durch die Glastüre der Notfallstation tritt. Sie sieht, wie viele Patienten im Gang warten und wie die Stimmung bei ihren Arbeitskollegen ist. Alles Indikatoren, die zeigen, wie streng ihr Dienst wird. Seit August 2019 arbeitet die Bündnerin auf der Notfallstation des Spitals im Aargau.