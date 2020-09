«Oops I Dit It Again», das wäre der ideale Song für Sven Epiney, 48. Denn der TV-Star, der am Konsi war und talentiert im Klavierspiel ist, hat bereits eine Pop-Karriere hinter sich. «Pure Pleasuer» hiess sein Duo und coverte Songs von Wham! wie «Wake Me Up Before You Go Go». Nun, das wäre jetzt zu einfach für die Jury, wenn er genau diesen Song wählen würde. Wie wärs deshalb mit «Sing Me to Sleep» von Alan Walker? Sein Kostüm? Der Sandmann oder ein Engel, denn wir haben noch ein trumpfendes Argument im Ärmel, weshalb Epiney mitmachen MUSS! Sein Duo hatte ein eigenes Lied namens «Angel in Disguise» – verkleideter Engel. Et voilà!