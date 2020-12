Mit 20 kommt Günthör aus dem Thurgau nach Magglingen BE. Dass er am Wochenende zurück in die Ostschweiz und zum Turnverein darf, ist ihm enorm wichtig. Egger reduziert die Trainingstage pro Woche deshalb von sechs auf fünf. Jammern, wenn Günthör nach dem Einsatz im Turn­verein etwas zwickt, will er aber nicht hören. Das Leben in Magglingen ist streng und einfach, man teilt das Zimmer, das Bad mit mehreren Sportlern. «Man musste schon knüppeln. Wenn du erfolgreich sein willst, musst du aus dem, was du hast, das Beste machen.» Einmal sagt er: «Ich kann das nicht mehr» und flüchtet in den Thurgau – steht aber eine Woche später wieder in Magglingen.