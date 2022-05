«Wo ist die versteckte Kamera?»

Erinnern Sie sich an Ihren ersten Schulschatz?

Ja, das erste Mal verknallt war ich während des Sommerlagers in der Westschweiz – ich glaube, es war in Montreux. Er hiess Cédric, sprach aber nur Französisch. Damals konnte ich die Sprache jedoch noch nicht. Also heuerte ich eine Freundin an, die immer dabei war und für uns übersetzte. Es hielt nicht wirklich lange (lacht).