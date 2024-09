Auch Zamboni schlief im Mandarin Oriental Savoy

Das Programm war taff: Am Freitagabend standen Tokio Hotel am Seaside Festival in Spiez auf der Bühne, am Samstag bei den Summer Days in Arbon. Anschliessend wurde im Icon-Club in den Geburtstag von Bill und Tom Kaulitz hineingefeiert. Am Sonntag gings mit dem Schiff vom Bürkliplatz zum In-Lokal Fischer's Fritz zum Brunch, später wurde auf dem Dach vom Mandarin Oriental Savoy am Paradeplatz ein Spiel von Bayern München verfolgt. Am Abend stand im selben Hotel noch ein Dinner an. Genau wie Klum und Kaulitz nächtigte Zamboni auch in der kürzlich von Gault Millau als Hotel des Jahres ausgezeichneten Luxus-Unterkunft. «Von dort aus waren die Wege einfach kürzer ins Kunsthaus, wo die Modenschau dann stattfand.» Er wohne weiter weg – allerdings auch in Zürich.