Yara und Sujab schicken Liebesgrüsse aus dem Paradies

Seid ihr nach Thailand, weil ihr euch da kennengelernt habt?

Nein, Bachelorette wurde in Phuket gedreht. Wir haben da nicht all zu viel von der Insel gesehen, hatten aber auch kein Bedürfnis dahin zurück zu kehren. Dass wir die ersten Ferien in Thailand verbringen, ist nicht weil hier alles angefangen hat. Wir finden Thailand einfach toll und wollen hier ganz ohne Kameras andere Ecken des Landes bereisen.