«Die Bachelorette» geht ins die nächste Runde und jetzt wurde bestätigt, was schon seit einiger Zeit vermutet wurde: In der inzwischen achten Staffel sucht Kosmetikerin Yuliya Benza (28) ihre grosse Liebe – diesmal unter der Sonne Thailands. Doch wer ist die Glückliche, die sich in diesem Jahr aus einer Reihe attraktiver Junggesellen ihren Traummann herauspicken darf?