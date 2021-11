An Silvester also werden sich die Märstetter Treichlerinnen und Treichler wieder in Zweierkolonne aufstellen. Schlagen die Kirchglocken vier Uhr, marschiert der Treichlerzug los: vier Kilometer – nach jedem eine Pause – insgesamt zwei Stunden lang, durchs ganze Dorf. Am Schluss das infernalische Finale: Die Treichler treicheln in furiosem Tempo! Danach tut etlichen der Nacken weh, doch auf sie warten Mehlsuppe und Wienerli – wie seit vielen Jahren. «Vandalismus in der Silvesternacht – dieses Problem haben wir seither nicht mehr. Die Jugendlichen werden ihre Energie sonst los.» Den wahren Treichlern sei Dank!