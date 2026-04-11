Zu Besuch beim «Curling-Baby»

Zusammen auf dem Eis

Gemeinsam im Mixed Double anzutreten, war vor allem für Briar ein lang gehegter Traum. «Ein unglaubliches Erlebnis», finden beide. Eines, das bleibt – auch wenn Rang 7 nicht das erhoffte Resultat war. «Ich bin das immer noch am Verarbeiten», gibt Briar zu. «Aber es half mir, dass ich danach sofort wieder in meine Mami-Rolle schlüpfen konnte.» Während Yannick ins Männerturnier wechselte, blieb sie mit River und ihrer Schwiegermutter in einem Airbnb. Und doch war der Kleine auch während der Mixed Doubles stets nah, obwohl die Eltern zu dieser Zeit im Athletendorf wohnten. Immer wieder traf sich die Familie auf einen Kaffee, zum Essen oder auf der Tribüne. «Ihn dort oben zu sehen, hat uns extrem viel Kraft und Motivation gegeben. Schliesslich freut er sich immer, uns zu sehen – ihm ist es egal, ob wir gerade gewonnen oder verloren haben.»