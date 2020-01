Schwarzer Peter, bunter Vogel

Zu Besuch beim HCD-Mäzen Peter Buser

Still verläuft sein Aufstieg zum Multimillionär. Schrill tritt der Solothurner als Sponsor in Davos auf. Peter Buser kokettiert, provoziert und bekommt so, was er will: Aufmerksamkeit! Dem 82-jährigen Junggesellen und Lebemann gehts um seine Stiftung – und um seinen Ruf und Ruhm in der Nachwelt.